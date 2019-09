Tottenham-Liverpool, a Madrid appuntamento con la storia

Il Liverpool cerca il sesto acuto continentale, mentre il Tottenham vuole scrivere il suo nome nel prestigioso albo d’oro della Champions.

Tottenham e Liverpool si incontreranno sabato 1 giugno, ore 21, al Wanda Metropolitano di Madrid per disputare il settimo derby in finale nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Sarà il secondo con due squadre inglesi, dopo l’incontro tra Manchester United e Chelsea giocato a Mosca nel 2008: allora, i Red Devils avevano sollevato la terza coppa della loro storia, battendo i Blues soltanto ai calci di rigore.

Spurs e Reds si incrociano dopo un cammino in Champions che ha molte analogie. Entrambe le squadre hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di una fase a gironi assai complicata. Gli uomini di Pochettino sono approdati agli ottavi grazie anche al suicidio interno dell’Inter contro il Psv: la banda di Klopp, invece, si è giocata tutto nell’ultimo turno interno contro il Napoli, vincendo 1-0 ma soffrendo fino alla fine. La corsa delle due fuoriserie inglesi, poi, sembrava essere nuovamente ai titoli di coda in semifinale: Dele Alli e compagni, dopo aver perso all’andata in casa con l’Ajax 1-0, erano sotto anche all’Amsterdam Arena 2-0. Sembrava tutto finito: non per Lucas Moura, autore di una tripletta da urlo (con la rete del 2-3 siglata all’ultimo istante) che ha mandato il Tottenham in paradiso.

Quella del Liverpool, probabilmente, è una rimonta ancor più da antologia. Tutti davano il Barcellona come favorito d’obbligo della semifinale contro i rossi inglesi. Il 3-0 dell’andata, con doppietta di Messi, sembrava aver messo la parola fine sul discorso. Al ritorno però, nonostante le assenze di Firmino e Salah, la furia dei Reds si è abbattuta come un ciclone sui catalani, spazzandoli via con un roboante 4-0. L’impresa ha portato la firma di Origi e Wijnaldum, entrambi a segno con una doppietta.

Le due squadre, adesso, si affronteranno per la terza volta in stagione. I due precedenti in Premier evidenziano come sia il Liverpool a partire con i favori del pronostico: Henderson e compagni hanno vinto entrambe le sfide in campionato, col punteggio di 2-1. Anche la classifica finale in Premier esalta il grande cammino della banda di Klopp, seconda dietro al City nonostante i 97 punti accumulati durante la stagione, con una sola sconfitta in 38 incontri. I londinesi, alla fine quarti, hanno accumulato dai rivali ben 26 punti di distacco. Tutti i dati, però, saranno azzerati nella finalissima di Madrid dove, fra l’altro, ci saranno tutti i big più attesi: da Kane a Firmino e Salah.

Dopo le semifinali dagli esiti sorprendenti a cui il mondo intero ha assistito, è difficile stabilire con certezza chi riuscirà ad alzare la coppa al cielo la notte del 1° giugno. D’altronde, chi avrebbe mai scommesso un centesimo sul ribaltone della banda di Klopp in semifinale contro il Barça? Nonostante tutto, c’è già qualcuno che prova a sbilanciarsi sull’esito della supersfida conclusiva del torneo. I pronostici sulla finale di Champions di Sportytrader, infatti, suggeriscono di puntare un gettone sulla vittoria dei Reds, vista la stagione straordinaria disputata fino ad ora e visto lo spirito di squadra dimostrato da Sané e compagni non soltanto nella remuntada di Anfield. Una cosa è certa: questa finale non sarà da perdere per nessun motivo al mondo, lo spettacolo è assicurato!