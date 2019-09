Trofeo Optisud, grande successo per i giovani atleti di Formia

Formia – Si è chiuso ieri 26 maggio, con la tappa di Termoli, il Trofeo Optisud. Sei gli atleti allenati da Emilio Civita che hanno partecipato all’impegnativa competizione. Il bottino è stato ricco e i giovani velisti si sono distinti portando in alto il nome della Lega Navale Italiana.

Partendo dalla categoria Juniores si registra la bella prestazione di Lorenzo Macari che ha chiuso il circuito ottavo, competendo con i migliori timonieri di tutta Italia, mostrando una continuità nei risultati che mostra la sua crescita e prelude a ulteriori futuri successi.

Federico Sparagna, nonostante non sia inserito nella classifica finale per aver saltato una tappa del Trofeo – in quanto impegnato nelle selezioni per i mondiali Optimist dove è arrivato 28° – si è comunque distinto per il risultato odierno, andando a podio al secondo posto ad un solo punto dal primo, restando sempre in testa alla classifica. Bene anche le altre atlete Alice Consalvo, che chiude la tappa di Termoli nella prima parte della classifica, tenuto conto che i partecipanti erano 109, e Roberta Meschino che è in costante significativa crescita.

Risultati anche nella categoria cadetti: Niccolò Sparagna e Claudio Crocco confermano il loro talento passando attraverso i rispettivi secondo e terzo posto della Tappa napoletana sino al podio odierno, premiati con il quarto e quinto posto a coronamento del Trofeo Optisud i piccoli del team lasciano ben sperare per il futuro.

I giovani atleti, assieme all’allenatore Emilio Civita coadiuvato da Gianfranco Colavolpe entrambi dell’AVS Mario Civita ASD e soci della Lega Navale Italiana Formia, sono pronti per affrontare le Selezioni per i Campionati Italiani che si terranno il 2 giugno a Bracciano e il 22 giugno ad Anzio.

(Il Faro on line)