Ballottaggio a Civitavecchia, Tidei (Pd): “Diamo sostegno a Tarantino”

Civitavecchia – “Il risultato ottenuto dal centrosinistra al primo turno delle comunali di Civitavecchia è un segnale positivo che fa sperare per il ballottaggio: pur partendo in svantaggio e da una sitazione difficile la politica può riservare sempre soprese”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Pd). “Siamo convinti di avere una buona proposta, valida per il territorio di Civitavecchia e che può portare sviluppo e occupazione”, prosegue.

“Carlo Tarantino è una figura competente e affidabile: è suo percorso al secondo turno. Invito quindi i cittadini, anche quelli che non si sono recati alle urne il 27 maggio, a dare fiducia a un progetto che guarda ai veri bisogni dei cittadini, puntando sul rilancio delle politiche di welfare, ambiente, lavoro, attenzione alle disuguaglianze”, aggiunge.

“Si avvii subito un confronto sui programmi con tutte quelle forze che non vogliono far tornare al governo della città quel centro destra che nei lunghi anni in cui ha amministrato ha dato pessima prova si sè”, conclude Tidei.