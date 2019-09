Ballottaggio a Civitavecchia, Tedesco: “Battiamoci per l’ultimo chilometro prima del traguardo”

Civitavecchia – “Abbiamo già ricominciato: a testa alta, ma anche ventre a terra a battere un territorio che ha un gran bisogno di essere ben governato per rinascere. In tutto ciò, sento però il bisogno di fermarmi soltanto un attimo per dirvi una cosa: grazie!”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il candidato sindaco di Centrodestra e Movimenti civici, Ernesto Tedesco.

“Grazie ad una squadra che ha sfiorato un successo al primo turno che sarebbe stato clamoroso e a coloro che hanno voluto testimoniare la loro fiducia nei miei confronti ai seggi ieri. Siete stati 14.693 e io vi ringrazio dal profondo del cuore per un risultato che mi inorgoglisce e che mi riempie ancor più di responsabilità. E ora battiamoci insieme per l’ultimo chilometro prima del traguardo”.