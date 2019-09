Comunali 2019 a Nettuno, Vaccari: “Abbiamo dato il massimo”

Nettuno – “Il giorno dopo porta con se pensieri, analisi e indubbiamente riflessioni da fare. Ma invito tutti i miei elettori, collaboratori e candidati a pensare una sola cosa: abbiamo dato il massimo, con la nostra onesta’, con il nostro entusiasmo, con la nostra allegria. Dobbiamo essere tutti fieri e camminare a testa alta!” – lo comunica in una nota Enrica Vaccari.

“Non è andata come sognavamo, ma è stata un’avventura bellissima, ho conosciuto e incontrato tantissime persone. Ringrazio ogni singola persona che aveva riposto in me le speranze per una Nettuno migliore. Vi porto tutti nel mio cuore.

Quello che spero fortemente è che in futuro un’altra donna trovi il mio stesso coraggio e la mia stessa forza di sfidare tutto e tutti e riesca nell’impresa! Solo allora Nettuno cambierà davvero!”.