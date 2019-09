Coppa Provincia. Eur Torrino, buona la prima: poker al Circolo Canottieri Lazio

Roma – Buona la prima per l’Eur Torrino, che all’esordio in Coppa Provincia batte per 4-2 il Circolo Canottieri Lazio al Torrino Sporting Center.

La partita è vivace fin dai primi minuti di gioco: per il Torrino ci prova Marco Baldanza, chiuso all’ultimo dalla difesa avversaria. Gli ospiti sfiorano la traversa con un tiro di Raffaelli. All’8′ ci pensa il capitano Massimo Preto, servito da Andrea Cucunato, a portare in vantaggio il Torrino con una precisa conclusione di destro.

Poco dopo, Corsetti si fa trovare pronto sul tentativo di Giordano. I padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio, prima con Favaretti, che non trova lo specchio della porta di pochissimo, poi con Visani, il cui tentativo viene respinto dall’estremo difensore ospite.

Al 19′ arriva il pareggio del Circolo Canottieri Lazio con Giordano, che con il sinistro fa 1-1. Il Torrino non si scompone, e continua a macinare gioco come se nulla fosse. David De Rossi, con il suo sinistro, va vicino in due occasioni alla rete.

Ci prova anche Andrea Cucuanto, che trova la pronta respinta del portiere ospite. Allo scadere del primo tempo, su schema da calcio di punizione, Preto serve Ricciarini, che con il destro insacca il 2-1. Termina così un primo tempo molto intenso.

Nella ripresa, pronti via il Canottieri Lazio mette a segno il 2-2 con Caramis. La squadra di Caiazzo e Conti però è determinata a riprendersi il vantaggio. Siciliano, da ottima posizione, viene murato da un difensore ospite. Poco dopo, un gran tiro di Andrea Cucunato si stampa sulla traversa. Arriva alla conclusione anche Favaretti, che non trova la porta per questione di centimetri.

Alla metà della seconda frazione di gioco, il Torrino trova il gol del meritato nuovo vantaggio: lanciato in profondità, Preto viene atterrato dal portiere ospite, il più lesto di tutti è Alessandro Favaretti, che recupera palla e a porta sguarnita realizza il 3-2.

Il Torrino resiste al ritorno degli ospiti, e nel finale chiude la partita con il 4-2: ci pensa ancora una volta Alessandro Favaretti, per lungo tempo in infermeria in questa stagione, a trovare la via della rete per la sua doppietta personale.

Il Torrino inizia così la sua avventura in Coppa Provincia con una vittoria pesante e importante in chiave passaggio del turno.

