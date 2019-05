Elezioni europee 2019, Ladispoli, M5S: “Risultato deludente, ma dalle sconfitte si impara e si migliora”

Ladispoli – Ringraziamo calorosamente i 2671 cittadini di Ladispoli che hanno messo la croce sul simbolo del Movimento 5 Stelle. Quella croce è sinonimo di onestà, legalità, trasparenza, impegno puro”.

Cosi, affermano i pentastallati, in una nota e continuano: “Stiamo dimostrando che la politica si può fare anche con pochi soldi, poche ‘strutture di partito’ e per il bene comune, senza interessi privati.

Il risultato delle europee però è stato deludente; bisogna ammetterlo, ma dalle sconfitte si impara e si migliora.

Abbiamo perso una battaglia, ma la guerra non è finita. – Continuano – La guerra contro la corruzione, contro il consumo del suolo, contro le disuguaglianze sociali. Sarà difficile vincere con chi non si arrende mai, come diceva Gianroberto Casaleggio.

Ci complimentiamo con la Lega – concludono – che ha raggiunto un risultato importante a Ladispoli, ma auspichiamo che questi risultati responsabilizzino ancor di più l’amministrazione comunale per lavorare nell’interesse di tutti i cittadini”.

(Il Faro online)