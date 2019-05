Europee 2019, exploit di voti a Fiumicino per Fabrizio Ghera (FdI)

Fiumicino – “Con il 9% e oltre 27 mila preferenze abbiamo conseguito un risultato straordinario in soli 30 giorni, tanti ne avevamo a disposizione quando il presidente nazionale mi ha chiesto di scendere in campo”.

“A Roma e Provincia, in particolare nel comune di Fiumicino, dove i consensi personali sono andati oltre le aspettative: abbiamo più che raddoppiato in preferenze quelle dello scorso anno; siamo i più votati dopo Giorgia Meloni. Ma anche in altre province del Lazio il risultato è stato egregio“.

Lo comunica Quirino Secci, della segreteria dell’onorevole Fabrizio Ghera, che in una nota aggiunge: “Cresciamo e ci rafforziamo ulteriormente, grazie e soprattutto al nostro impegno su Roma e Provincia, dove la Lega ha risultati minori rispetto ad altri territori”.

(Il Faro online)