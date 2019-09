Ardea – Dalle elezioni europee si evince una vittoria schiacciante della Lega e il netto calo del M5s. Dopo un anno di Governo nazionale, i grillini hanno dato prova di incompetenza, come provato anche nei comuni da loro amministrati, e la loro rivoluzione tanto invocata è rimasta solo sulla carta.

Tant’è che una buona fetta dell’elettorato deluso dall’inconcludenza dei cinque stelle, in questa tornata elettorale non li ha votati. Sicuramente Salvini in questo periodo ha fatto un ottimo lavoro di comunicazione, parlando alla pancia della gente, ultimamente scontenta e sfiduciata, che gli ha riconosciuto una forte volontà di cambiamento, al di là delle competenze e degli errori commessi in quest’anno di governo. Per quanto riguarda Forza Italia, il suo risultato rappresenta, seppur con alcune criticità, la volontà di quella parte moderata da cui la coalizione di centrodestra non può prescindere.

Crediamo, infatti, che il centrodestra unito sia l’unica formula in grado di garantire un governo serio e stabile e guidare il Paese con continuità e autorevolezza, vicino alle istanze della cittadinanza. Personalmente, ringrazio tutti per il risultato di Ardea poiché FI, con circa 1100 voti di lista e il 7,16%, conferma la presenza di anime forziste, liberali, moderate che completano il centrodestra.

Il risultato di FI ad Ardea assume poi una particolare rilevanza, poiché la Lega ha sicuramente usufruito dell’effetto Salvini che ha fatto da traino, e molti esponenti politici locali hanno sostenuto Fratelli d’Italia, che comunque in ambito nazionale si dimostra molto speculare alla Lega. E in ogni modo, il nostro partito nel comune rutulo è rimasto dietro a Fdi di soli 800 voti di lista. Infine, come già affermato, ci tengo a ribadire l’importanza del ruolo centrale di FI, che ha una propria identità moderata e può fornire un contributo prezioso al centrodestra.

Lo dichiara Raffaella Neocliti, consigliere e capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.

(Il Faro online)