Europee 2019, Territo: “FdI cresce a Fiumicino, grazie ai cittadini per la fiducia”

Fiumicino – “Noi siamo la coerenza che non è stata mai tradita, siamo la Destra, autonoma e libera. Noi siamo le scarpe piene di fango e le mani pulite. Noi siamo qui oggi e saremo qui domani e quando non ci saremo più noi, ci saranno i nostri figli e quando non ci saranno i nostri figli, ci saranno i nostri nipoti, perché questa storia non finirà mai”.

E’ quanto dichiara il portavoce del Circolo Fratelli d’Italia di Fiumicino, Territo Alessio, che così commenta le elezioni europee: “Con le parole pronunciate dal nostro presidente Giorgia Meloni (leggi qui), vogliamo ringraziare i nostri concittadini che hanno dato la loro fiducia a Fratelli d’Italia. Dall’analisi del voto delle elezioni europee (leggi qui) emerge un entusiasmante dato che ci inorgoglisce. FdI, che rappresentiamo localmente, è cresciuta del 50% rispetto alle elezioni del 2014, registrando sul Comune Fiumicino un dato anche al di sopra della media nazionale”.

“La crescita di FdI sul territorio dimostra di essere costante e solida, nonostante non abbia rappresentanti in consiglio comunale. Oggi, con il 7,50% a Fiumicino, diventiamo concretamente il secondo partito del centrodestra sorpassando di netto Forza Italia (7,0%)“, aggiunge.

“Il nostro circolo, che fa parte di un partito giovane, dinamico e alternativa seria alla sinistra, con il proprio lavoro a difesa dei diritti degli italiani e della nostra nazione, si sta contraddistinguendo da altre realtà politiche del territorio”, prosegue Territo.

“Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza sul territorio di Fiumicino dei nostri referenti nazionali, regionali, provinciali e locali, prima tra tutti il nostro presidente, Giorgia Meloni, il Consigliere della Regione Lazio, Giancarlo Righini, il membro dell’esecutivo Provinciale di Roma nonché Coordinatore, Veronica Felici, e di ogni singolo cittadino che ha dato il suo contributo nel ottenere un importante risultato sul Comune”, aggiunge il portavoce.

Che conclude: “A nome mio e di tutto il circolo Fratelli d’Italia di Fiumicino, che rappresento, voglio augurare al nostro Presidente Giorgia Meloni e al nostro Deputato al Parlamento Europeo Nicola Procaccini (44.000 preferenze) un buon lavoro, con la certezza che finalmente ci sarà più Italia in Europa”.

