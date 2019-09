Fiumicino, Codacons e Farmacie Comunali insieme per garantire la salute e la tutela dei diritti dei residenti

Fiumicino, Mercoledì 29 maggio alle ore 11.00 presso la farmacia comunale di Fiumicino (Via della Scafa, 145/d) sarà presentata alla stampa locale una iniziativa avviata dal Codacons per garantire la salute dei residenti e aumentare la tutela dei diritti dei cittadini.

L’intesa tra il Codacons e Farmacie Comunali si aggiunge all’accordo, già siglato nelle scorse settimane con il Sindaco Esterino Montino, per l’apertura di uno sportello di consulenza a tutela del consumatore presso gli uffici del comune di Fiumicino dove i legali Codacons già forniscono informazioni su come difendere i propri diritti e assicurano assistenza in caso di problemi con società telefoniche, gestori energetici, banche, assicurazioni, contratti ecc.

Con l’iniziativa odierna non solo sarà estesa l’operatività del suddetto sportello alle sedi delle farmacie comunali di Isola Sacra e Aranova ma sarà possibile per i cittadini prenotare visite specialistiche e controlli fisioterapici gratuiti e sottoporsi, a tariffe agevolate, ad esami posturali e fisioterapia direttamente presso i locali annessi alla farmacia di Isola Sacra o a domicilio in tutto il territorio del comune di Fiumicino, in caso di impossibilità a spostarsi.

Un’iniziativa, già sperimentata con successo nella capitale, tesa ad unire salute e cura della persona con i diritti dei cittadini.

Alla conferenza stampa sarà presente, oltre al team della farmacia, il Presidente Nazionale Codacons, Avv. Carlo Rienzi.

