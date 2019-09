Formia, in arrivo l’inaugurazione del quinto atelier “Arte, Bellezza e Cultura”

Formia – Domani si inaugura a Formia il quinto Atelier “Arte Bellezza e Cultura” promosso dalla Regione Lazio dedicato alle imprese culturali e alla formazione professionale, realizzato grazie a un’azione co-finanziata con fondi europei Por FESR – FSE e fondi regionali e sottoscritta tra Regione Lazio, Roma Capitale e i comuni di Civita di Bagnoregio, Cassino, Rieti e Formia.

Un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro di fondi Por FESR per la realizzazione di circa 25 progetti imprenditoriali per la valorizzazione culturale del territorio. Ma l’obiettivo di questo progetto è anche formare le giovani generazioni a nuove professioni che aiutino il sistema culturale regionale a essere più competitivo. Grazie ad uno stanziamento di circa 1 milione 650 mila euro, fondi FSE, si attiveranno corsi di formazione di nuove professioni per la valorizzazione dei siti e del patrimonio storico, paesaggistico, museale e culturale locale, che coinvolgeranno circa 180 giovani.

Gli Atelier, dopo l’apertura del primo a Rieti, poi Civita di Bagnoregio e a seguire Cassino, Roma e per concludere Formia, saranno spazi aperti dove prenderanno vita eventi, presentazioni e attività di networking.

Nell’Atelier “Antichi Sentieri”, questo il nome dedicato allo spazio situato all’interno della Torre di Mola di Formia, si svolgerà l’incontro di presentazione delle attività alla cittadinanza.

La mattinata vedrà protagoniste le imprese vincitrici dell’Avviso FSE che presenteranno le opportunità formative e occupazionali per disoccupati e inoccupati.

Interverranno: Paola Villa, sindaco di Formia, Enrico Maria Forte, Consigliere Regione Lazio, Enrico Serpieri, responsabile Coordinamento dei fondi comunitari FESR, FSE e FEASR, Marco Ciarlantini, direzione regionale Formazione, Diritto allo studio, Giovanna Pugliese, progetti Speciali Regione Lazio.

Gli Atelier sono stati i luoghi dell’eccellenza. Sedi della creatività artistica. Lo sono stati dal Medioevo fino al XIX secolo. L’immaginario più recente ci rimanda agli studi d’artista. Pittori e scrittori, in particolare. Botteghe d’artigianato produttivo. Tutte forme ed espressioni d’arte, bellezza, cultura.

Gli Atelier “Arte Bellezza e Cultura” conservano inalterato questo spirito, rimanendo al tempo stesso luoghi concettuali e fisici, degli spazi concreti attraverso i quali incentivare la crescita di attività imprenditoriali e artigianali in ambito culturale, puntando sullo sviluppo delle imprese culturali e di specifici percorsi formativi quale mezzo per valorizzare e rivitalizzare i territori della Regione Lazio.

Gli Atelier Arte Bellezza e Cultura, sono un progetto integrato che si sviluppa nei seguenti ambiti territoriali e tematici:

• Atelier Memory gate: La porta della memoria, Museo Historiale, Cassino (FR)• Atelier Segni creativi, Palazzo Alemanni, Civita di Bagnoregio (VT)

• Atelier Antichi sentieri, Torre di Mola, Formia (LT)

• Atelier Racconti contemporanei, Museo Archeologico, Rieti (RI)

• Atelier Museo abitato, Mercati di Traiano, Roma (RM)

Gli Atelier Arte Bellezza e Cultura sono un’azione multifondo frutto di un mix di risorse:

• Bilancio Regionale 2016-2018

Miglioramento della ricettività e delle potenzialità dei “luoghi”

• POR FESR 2014-2020 Asse 3 Competitività Investimenti in know-how imprenditoriale creativo• POR FSE 2014-2020 Asse 3 Istruzione e Formazione Sostegno per la nascita di nuove professionalità Progetti Scuola ABC.

