Gaeta, Camera di Commercio e Comune uniti per implementare i servizi online

Gaeta – Proseguono le azioni sinergiche messe in campo tra lo sportello di Gaeta della Camera di Commercio e l’Amministrazione comunale. Sulla homepage del sito istituzionale del Comune www.comune.gaeta.lt.it è disponibile un banner (Gli Sportelli al cittadino) attraverso cui si potrà accedere direttamente al “cassetto digitale” del sito www.impresa.italia.it

Tutti coloro che sono iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Latina potranno accedere gratuitamente con modalità Spid o Cns alla propria posizione, potendo visualizzare direttamente su tablet o smartphone ed anche stampare tutte le informazioni relative alla propria posizione (bilanci, atti, stato delle pratiche e altro) solo con un semplice touch.

“Il servizio – sottolinea il Commissario Straordinario dell’Ente Camerale Mauro Zappia – mette a disposizione dell’imprenditore una piattaforma, sviluppata secondo il paradigma mobile first ed in linea con le iniziative per l’Agenda digitale italiana ed europea, per la consultazione gratuita delle informazioni ufficiali sulla propria impresa depositate presso le Camere di Commercio e altre pubbliche amministrazioni, una vera rivoluzione che consente alle imprese di entrare finalmente nell’era digitale“.

“Semplificare la vita delle imprese – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – rappresenta un concreto passo avanti verso una Pubblica Amministrazione più efficiente. L’iniziativa congiunta con la Camera di Commercio suggella ancor più una sinergia istituzionale a tutto vantaggio della collettività”, conclude il Sindaco.

(Il Faro online)