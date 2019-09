Incidente sulla A91, lunghe code sulla Roma-Fiumicino

Roma - Pomeriggio di passione per gli automobilisti romani. Intorno alle 15, lunghe code si sono formate sulla Roma-Fiumicino, per un incidente tra via della Magliana e l'ansa del Tevere, in direzione Roma centro. Dopo un'ora l'incidente è stato rimosso e il traffico è in fase di normalizzazione.

(Il Faro online)