Incidente sull’Appia, 4 mezzi coinvolti e 3 i feriti

Latina – Stamattina, sull’Appia, all’altezza dello svincolo per Borgo Faiti a Latina, 4 mezzi sono stati coinvolti in una carambola.

3 i feriti, che sono stati tempestivamente trasportati al Pronto soccorso del Goretti. Per ora, non sembrano in gravi condizioni. Durante i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti la statale è rimasta chiusa, causando qualche disagio alla circolazione.

La dinamica dell’incidente, è ora al vaglio dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina.

(Il Faro on line)