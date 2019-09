Il Faro on line – Non smette di vincere la Oso Old Stars Ostia. Stavolta il successo ennesimo arriva dai Campionati Italiani di Staffette Master e nei 10 chilometri.

Nella competizione andata di scena lo scorso week end ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, i ragazzi e le ragazze lidensi hanno conquistato 7 medaglie. Si va ad appesantire una bacheca già piena zeppa di allori. E sempre sulla cresta dell’onda la squadra di atletica leggera del X Municipio. Una perla nella realtà della categoria master della disciplina.

Per due volte sono salite sul primo gradino le donne. E in squadra, Tiziana Cingolani, Alessandra Quarta, Federica Varrassi e Mayra Herrera Bone hanno messo al collo due ori. Il primo è arrivato dalla 4×400 con il tempo di 4:54.9, mentre il secondo titolo italiano è stato conquistato nell’altra tipologia di una staffetta sempre vincente. Nella svedese, che si pregia di diverse distanze in gara (100-200-300-400 metri), la Oso al femminile ha battuto le avversarie, registrando un timing interessante sul traguardo di 2:45.08. Prime le atlete lidensi e con orgoglio.

Non è finita la festa per la categorie delle donne della Oso. Anche Giovanna Ungania ha la sua medaglia del cuore. E nei 10 mila metri con fierezza di prende il secondo posto. Un argento meritato nella categoria Sf45 e con il tempo di 40:34.0. E la stessa Ungania, insieme alla Cingolani, alla Varrassi e alla Quarta, ancora è salita sul podio per la classe delle squadre. Una 4×800 da terzo posto in Italia. Bronzo scintillante con il timing di 12:09.57.

Se sono le donne a gioire, gli uomini non sono da meno. E come da tradizione per la Oso Old Stars Ostia, colleziona altri podi da applausi. 3 sono i bronzi da risaltare per gli atleti lidensi. Nella 4×400 terzi sul podio. Fabio Fasano, Antonio Fausto Gaeta, Altero Fasano e Salvatore Nicosia. Ma non solo. Lo stesso gradino azzurro è stato conquistato dal team composto da Mirko Lanzuisi, Ferdinando Colloca, Altero Fasano e Fabio Solito. Nella Sm55, una 4×1500 metri vittoriosa.

Anche nella staffetta svedese la Oso ha aggiunto una medaglia in bacheca. 100, 200, 300 e 400 metri. Non termina la pista senza un alloro in tasca. Allora gli atleti della squadra lidense si sono presi la loro medaglia italiana. Altero Fasano, Antonio Fausto Gaeta, Ferdinando Colloca e Fabio Solito sono saliti sul terzo gradino nella classe di età della Sm60. Un buon tempo di 2:32.57 sul traguardo.

7 in totale gli allori riportati a casa. E sotto il sole di Ostia si applaude ancora ad una squadra che con umiltà e impegno macina medaglie in tutta Italia: “Anche questa volta la Oso ai Campionati Italiani di Staffette e 10km master si dimostra essere tra le società sportive protagoniste nel panorama italiano master atletica leggera”. Lo scrive il presidente e atleta Oso, Ferdinando Colloca, sulla pagina ufficiale Facebook della società del X Municipio. Prosegue: “Il primo grazie di cuore lo voglio donare a Stefano Carosi, Salvatore Colloca, Stefano Angeloni e Marco Petrucciani, che interpretando appieno lo spirito di una squadra, nello specifico delle staffette, hanno dato il loro massimo contributo pur non riuscendo a raggiungere il podio. Il secondo grazie va alle nostre donne che conquistano 2 titoli italiani (dispiace per chi non c’era, ma vince chi corre riferito agli altri team) .1 medaglia d’argento e 1 bronzo. Bacio speciale a Tiziana Cingolani, Federica Varrassi, Giovanna Ungania, Mayra Herrera, Alessandra Quarta”. Colloca aggiunge: “Il terzo grazie va ai medagliati il capitano Salvatore Nicosia, Fabio Solito, Mirko Lanzuisi, Altero Fasano, Antonio Fausto Gaeta e Fabio Fasano”.

Terminando il messaggio, conclude: “Un saluto a tutti gli altri tesserati che per vari motivi non hanno potuto essere in pista, ma che sicuramente avranno fatto il tifo per noi così come il nostro sponsor TERL. Sono fiero di essere l’amalgama di questa bellissima società. Viva lo sport , viva l’atletica e chi vive di Valori !”.

Di seguito, le medaglie e i tempi conquistati dalla Oso, ad Abbadia San Salvatore :

Risultati donne

10.000 metri :

2° Giovanna Ungania. Categoria SF45. Tempo 40:34.0. (medaglia d’argento)

4 x 400 metri donne :

1° Tiziana Cingolani – Alessandra Quarta – Federica Varrassi – Mayra Herrera Bone. Categoria SF35. Tempo 4:54.9. (medaglia d’oro). Campionesse Italiane di categoria.

4 x 800 donne :

3° Alessandra Quarta – Tiziana Cingolani – Federica Varrassi – Giovanna Ungania. CategoriaSF40

Tempo 12:09.57. (Medaglia di bronzo).

Staffetta svedese 100-200-300-400 mt

1° Alessandra Quarta – Federica Varrassi – Tiziana Cingolani – Mayra Herrera Bone. Categoria SF35 tempo 2:45.08. (Medaglia d’oro). Campionesse italiane di categoria.

Risultati uomini

4 x 400 uomini :

4° Salvatore Colloca – Fabio Solito – Marco Petrucciani – Ferdinando Colloca. Categoria SM50. Tempo 4:05.0

3° Fabio Fasano – Antonio Fausto Gaeta – Altero Fasano – Salvatore Nicosia. Categoria SM60. Tempo 4:56.9. (medaglia di bronzo)

4 x 1500 metri :

3° Mirko Lanzuisi – Ferdinando Colloca – Altero Fasano – Fabio Solito. Categoria SM55. Tempo 20:51.77. (Medaglia di bronzo)

4° Salvatore Nicosia – Stefano Angeloni – Antonio Fausto Gaeta – Stefano Carosi. CategoriaSM55. Tempo 21:10.68.

Staffetta svedese 100-200-300-400 metri

7° Salvatore Colloca – Marco Petrucciani – Salvatore Nicosia – Stefano Carosi. Categoria SM50. Tempo 2:30.77.

3° Altero Fasano – Antonio Fausto Gaeta – Ferdinando Colloca – Fabio Solito. Categoria SM60. Tempo 2:32.57. (medaglia di bronzo).

Medagliere Oso Old Stars Ostia :

2 ori – 1 argento – 4 bronzi

Foto : Old Stars Ostia Facebook