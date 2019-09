La magia di Ostia incanta il flauto di Iolanda Zignani

Ostia – Innamorata com’è del litorale romano, Iolanda Zignani non poteva che sceglierlo per raccontare per immagini la sua ultima produzione musicale, Flauto Light.

Flautista di chiara fama oltre che insegnante dello stesso strumento, Iolanda Zignani ha ambientato a Ostia il suo video girato sulle note di “Andante” dei New Trolls. Il risultato, grazie anche alla cura dell’immagine profusa dai giovani artisi di Soundplay, è emozionante. Il Lido si mostra in tutto il suo fascino, con la suggestione di angoli che profumano di storia o di avventura, di architettura o di tradizione.

“Il mio intento è quello di valorizzare il nostro territorio mostrando la nostra bella Ostia in un matrimonio ideale tra le note del meraviglioso Andante dei New Trolls e le immagini di spazi incantevoli” sottolinea Iolanda Zignani.

Così per la telecamera è un continuo rincorrersi con le note delicate e armoniose tra l’affaccio del Pontile, il profilo severo del Castello di Giulio II, l’atmosfera rinascimentale del Borgo di Ostia Antica, gli alberi maestri delle barche del porto turistico, il profumo del Borghetto dei Pescatori, le linee squadrate del Palazzo del Governatorato. Un mix tra un passato che vive e una musica che fa vibrare.

Allieva di Conrad Klemm e di Severino Gazzelloni, Iolanda Zignani si è diplomata con il massimo dei voti in flauto traverso presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma con il maestro Claudio Ferrarini e successivamente presso l’Accademia Nazionale di “S.Cecilia” con borsa di studio SIAE come miglior diploma del corso.

Si è perfezionata con Maestri quali Larrieu, Marion, Graf, Canino, Brengola, Ayo. Come flautista si è esibita in numerosi concerti in Italia ed all’estero, sia come solista sia in varie formazioni cameristiche, attingendo ad un repertorio che spazia dal barocco alla musica leggera, dimostrando in ogni occasione una notevole versatilità interpretativa. Durante le esibizioni musicali, alterna anche l’uso del flauto a quello della voce. Sono nate così esperienze originali che vanno dall’ elaborazione di brani di W. A. Mozart alla riproposizione di repertori popolari fino all’incisione del CD “A sentimental journey”, viaggio nella musica d’amore di tutta Europa da Bach ai Pink Floyd.

Iolanda Zignani ha organizzato il I Festival italiano di “Donne & Musica”, con il Patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, della Regione Lazio e del Comune di Roma ed è animatrice dell’iniziativa “Musica a Scuola”, che ha lo scopo di diffondere la musica dal vivo nelle scuole elementari, medie e superiori delle periferie di Roma e del Lazio.

Laureata con lode in discipline musicali, ha realizzato il progetto Bolling per flauto e trio jazz con l’Open Space Quartet con il quale ha inciso un disco per la Breezy Record. Docente di flauto traverso presso l’IC Vega di Ostia e al Laboratorio orchestrale del campus musicale estivo di Torniella per giovani studenti, è presidente dell’Associazione artistico musicale “Louise Farrenc”.

Dopo quello di J-Ax e quello di Cupido e Portusclan El Tigre, il video di Iolanda Zignani è un’altra occasione per mostrare il lato bello e suggestivo di Ostia agli occhi di chi non ne conosce ancora il fascino.