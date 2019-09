Il Faro on line – L’ultimo saluto domani. In forma privata. Ma con la tuta della Ferrari addosso. Questo il desiderio estremo di Niki Lauda. Una passione della vita. Quella che lo ha portato lontano. Lontanissimo. Il più in alto possibile, nel mondo dei motori. Tre volte campione del mondo e in due occasioni proprio con la Scuderia del Cavallino.

Per sempre della Ferrari. Per sempre con la Ferrari. E mette i brividi. Lo fa sapere la famiglia del compianto campione di Formula Uno. Si svolgeranno i funerali e nell’ultimo viaggio della sua vita, ecco quel colore rosso a seguirlo e ancora quel rumore di fondo del motore di una monoposto, battente come il suo cuore. E come adesso farà il suo ricordo.

Una richiesta da parte di Lauda che testimonia l’immenso amore per un’azienda motoristica che è stata per lui una famiglia. E quel Mondiale vinto nel 1977, di ritorno dallo spaventoso incidente avuto a Nurbrugring, il 1 agosto del 1976, ha suggellato un legame umano e sportivo che probabilmente ha portato il tre volte campione del mondo a scegliere. Il modo per salutare la vita terrena e congedarsi da un mondo di vita e dei motori che ha realizzato tutti i suoi sogni.

Scomparso lo scorso 20 maggio in una clinica austriaca, per complicanze sopraggiunte ai reni, dopo aver subìto un intervento ai quei polmoni martoriati dal fuoco in Germania, ha lasciato un vuoti incolmabile in Formula Uno. Un predestinato e un talento. Leggenda. Per tutti. E un grande imprenditore.

Domani l’ultimo saluto a Niki. E con la tuta della Ferrari sul cuore, ancora quel motore romberà insieme a lui. Per sempre.