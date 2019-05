Lavori in corso ad Anzio: al via l’intervento per la nuova illuminazione artistica sulla Riviera Mallozzi

Anzio – Continuano gli interventi dell’Amministrazione De Angelis, sul territorio comunale di Anzio, per portare a compimento tutta una serie di importanti opere pubbliche.

Questa mattina è stato aperto il cantiere, per la realizzazione della nuova illuminazione artistica a led, lungo la Riviera Mallozzi che, con la chiusura domenicale al traffico, è tornata ad essere molto frequentata dai turisti. Lungo a bellissima Riviera di Ponente saranno installati i ventisette nuovi lampioni artistici, con lampade di nuova tecnologia led 4000K.

“Era un intervento che avevamo programmato da tempo, – afferma l’Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci – che puntiamo a completare prima delle celebrazioni in onore di S. Antonio da Padova, Santo Patrono della nostra Città. Nei prossimi giorni, inoltre, ultimeremo anche i lavori, per la nuova illuminazione artistica, nelle piazze del centro storico”.

In Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi, infatti, con la sostituzione dei corpi illuminanti dei lampioni artistici, sotto la supervisione dell’Ufficio Comunale alla pubblica illuminazione, procedono spediti i lavori per la nuova illuminazione del centro cittadino, con lampade 3000K di nuova tecnologia led. Al momento è stato ultimato, dalla squadra tecnica di Engie, l’intervento in Piazza Garibaldi e lungo il percorso pedonale di collegamento con Piazza Pia.

Nella giornata di oggi, inoltre, sono iniziati i lavori per il nuovo manto stradale in Via Taigete, ad Anzio Colonia, che si aggiungono a quelli in corso per il rifacimento di Viale Marconi.