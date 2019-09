2 giugno, a Lavinio mare torna il concertone “Anzio Musica in Piazza”

Anzio – Ad Anzio continuano gli eventi pianificati dall’Amministrazione De Angelis per promuovere le eccellenze del territorio comunale: domenica 2 giugno, in Piazza Lavinia a Lavinio mare, dalle ore 18.00 in poi, nel giorno della Festa della Repubblica, tornerà l’evento del Concertone “Anzio musica in Piazza”, con le Band locali e diversi giovani artisti emergenti del territorio. Le Band protagoniste del secondo Concertone anziate saranno le seguenti: “IT. band”, “Infinity Tribute Band”, “I nuovi volti”, “Vinyls” “Ore Zero”.

Anche la manifestazione del 2 giugno è stata promossa ed organizzata dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo “nell’ambito di un programma eventi di altissimo livello, a Villa Adele e nelle Piazze di Anzio di Anzio e Lavinio, si esibiranno anche le band e gli artisti del nostro territorio. Il concerto del 2 giugno sarà l’occasione per vedere all’opera bravissimi artisti che, con la loro musica, regaleranno emozioni alla cittadinanza ed ai turisti”.

(Il Faro online)