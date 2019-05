Cerveteri, Pascucci: “Sul rendiconto un indecente spettacolo offerto dall’opposizione”

Cerveteri – “Uno spettacolo a dir poco imbarazzante per un’istituzione come il Consiglio comunale. Nella seduta odierna del Consiglio infatti – ha dichiarato il Sindaco Alessio Pascucci – alcuni consiglieri di opposizione in aula hanno affermato di non aver letto l’atto del rendiconto di gestione (messo a disposizione dal giorno 7 maggio) e per questo di non sapere come votare”.

“Le considerazioni dei Consiglieri di opposizione manifestano un’impreparazione e un’approssimazione inaccettabile per chi siede nei banchi del Consiglio comunale – ha continuato Pascucci – soprattutto se pensiamo che il rendiconto (o bilancio consuntivo) è un documento fondamentale con cui la Giunta certifica, alla fine dell’anno, le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente comunale di fronte al Consiglio, che ha la competenza per l’approvazione definitiva.

Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del comune e che i Consiglieri, in qualità di rappresentanti dei cittadini, avrebbero dovrebbero studiare con attenzione”.

“Precisiamo – conclude Pascucci – che l’atto non è stato inviato via mail a causa delle dimensioni dello stesso (anche se l’invito non era obbligatorio) ma è incredibile che tra i Consiglieri di opposizione qualcuno abbia polemizzato per il mancato invio ma non si sia recato presso gli Uffici competenti per ritirare e leggere per tempo un atto cosi importante.

Questo increscioso episodio dimostra ancora una volta la superficialità con cui si fa opposizione in questa città, quasi sempre improvvisando e agendo con approssimazione e senza alcun interesse nei confronti della collettività, solamente boicottando le iniziative utili per la comunità attraverso fake news ed esposti che ogni volta poi cadono nel vuoto.

Invito pertanto i Consiglieri comunali che hanno sollevato la polemica ad arrivare preparati in Consiglio e a una maggiore serietà nel rispetto del ruolo istituzionale loro affidato dalla cittadinanza”.