Comunali 2019, Salvini a Nettuno per sostenere Coppola

Nettuno – “Il qualità di coordinatore della Lega di Nettuno sono orgoglioso di invitare tutti i cittadini a prendere parte all’evento fissato per la prossima domenica 2 giugno in piazza Battisti. Matteo Salvini, leader nazionale della Lega e Ministro dell’Interno sarà ospite nella nostra splendida città per sostenere Alessandro Coppola candidato a Sindaco del centrodestra di Nettuno”. Lo ha annunciato con una nota stampa Maurilio Leggieri, Coordinatore della Lega di Nettuno.

“L’appuntamento è fissato per le 17,30 al Comune di Nettuno. Salvini farà tappa proprio a Nettuno grazie allo splendido risultato ottenuto alle urne, sia per quello che riguarda il consenso alle Elezioni Europee ottenuto dalla Lega sia per il risultato alle comunali che ha visto Coppola ottenere oltre il 40% dei consensi dei cittadini Nettunesi. Vi aspetto domenica per salutare il nostro Capitano e per dare a Coppola tutto il sostegno necessario per conquistare la vittoria”.