Comunali 2019, Salvini a Civitavecchia per sostenere Tedesco

Civitavecchia – Sarà domenica il giorno del ritorno di Matteo Salvini a Civitavecchia. Il ministro dell’Interno e leader della Lega parlerà in piazza Fratti il 2 giugno. A darne notizia sono il candidato sindaco Ernesto Tedesco e il Coordinatore della Lega con Salvini di Civitavecchia, Enrico Zappacosta.

Afferma Tedesco: “Sono lieto di poter annunciare che anche per il ballottaggio il Vicepremier sarà al nostro fianco e per questo lo ringrazio sentitamente, insieme al senatore Claudio Durigon e a tutto il partito. Si tratta di un evento che darà a me e alla coalizione ancora più entusiasmo, in vista di quest’ultimo chilometro che ci separa dal traguardo di riportare il buonsenso al governo di questa città”.

Per Enrico Zappacosta, “il ritorno a Civitavecchia di Matteo Salvini, domenica prossima, non è solo un premio per i tanti militanti che in queste settimane hanno lavorato per assicurare alla Lega risultati elettorali, come il primato assoluto alle europee e la soddisfazione di essere il primo partito della coalizione alle comunali. È soprattutto un’opportunità per stringerci attorno al nostro candidato Ernesto Tedesco e a tutta la coalizione che lo sostiene, nella convinzione che fino al 9 giugno occorre essere tutti impegnati per raggiungere la vittoria Comune”.