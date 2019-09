Fiumicino, incidente su via Portuense: code e rallentamenti

Fiumicino – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 maggio, su via Portuense, in direzione Fiumicino, poco dopo il QC Terme. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre automobili. Al momento non si registrano feriti. Sul posto due pattuglie dei Vigili Urbani di Fiumicino, una impegnata nei rilievi del caso, l’altra per dirigere il traffico. A causa della presenza di olio sull’asfalto, infatti, il traffico procede a rilento.

(Il Faro online)