Forza Nuova: “Chiediamo un ufficio Inps a Fiumicino”

Fiumicino – “Nel nostro comune non esiste uno sportello dedicato all’Inps dove gli anziani possano ritirare la

pensione o i disoccupati informarsi”.

Lo afferma, in una nota, Forza Nuova Fiumicino, che aggiunge: :”In un comune di 80.000 abitanti è a dir poco irragionevole questa mancanza. Mentre il Comune pensa ad altro, i nostri concittadini hanno mancanze intollerabili nel 2019“.

“Chiediamo con forza un ufficio Inps per aiutare i nostri concittadini che ogni volta devono arrivare ad Ostia. Una situazione inammissibile, sopratutto in un momento come questo, dove il Ponte della Scafa comporta seri problemi di viabilità”.

(Il Faro online)