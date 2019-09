“La Dolce Vita” a Cerveteri: sabato in Piazza Santa Maria arrivano le Auto d’Epoca

Cerveteri – “La Dolce Vita” sul litorale. Il prestigioso trofeo d’Auto d’Epoca, tradizione di inizio estate sul litorale a Nord di Roma è pronto a tornare con una meravigliosa esperienza che porterà alla scoperta delle meraviglie del territorio e del Lazio.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Circuito Storico Santa Marinella, patrocinata dalle Amministrazioni comunali del territorio, tra cui anche quella di Cerveteri, e dalla Rai, consisterà in una prova di regolarità alla quale parteciperanno circa 60 auto d’epoca, prodotte tra il 1910 e il 1970 che percorreranno un circuito organizzato in settori, con tappe nelle città di Santa Marinella, Santa Severa, Oriolo Romano, Tolfa e Cerveteri.

Il Trofeo ‘La Dolce Vita’, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno sarà articolato in diversi momenti: il percorso di 100 chilometri delle Auto d’Epoca, che verrà affrontato da 60 equipaggi, l’esposizione delle auto d’epoca in Piazza Santa Maria a Cerveteri sabato 1 giugno a partire dalle 11.30, un Concorso di Eleganza con sfilata di abiti dedicati agli anni della ‘Dolce Vita’ nel centro di Santa Marinella e la giornata finale dedicata alle premiazioni al Castello di Santa Severa.

“Agli organizzatori di questa manifestazione, che si preannuncia essere una grande festa – dice Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – un evento che sarà capace di coniugare cultura, tradizione, spettacolo ma anche solidarietà. Come lo scorso anno infatti, per la seconda edizione consecutiva, l’evento sarà in sostegno dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, con una raccolta fondi, ma anche organizzando due appuntamenti dedicati solo ai piccoli pazienti delle sedi di Roma e Santa Marinella. Con l’occasione mando il mio più caloroso in bocca al lupo e augurio per il buon esito dell’evento, e a tutti i cittadini di Cerveteri e del Litorale tutto, l’invito a trascorrere un piacevole week end di inizio estate in compagnia de ‘La Dolce Vita’”.

A Cerveteri, promotori dell’appuntamento, sono l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive Luciano Ridolfi insieme alla Consigliera comunale Francesca Badini, che hanno patrocinato e coordinato tutte le fasi che hanno portato all’organizzazione in città di questo prestigioso appuntamento.

“Una manifestazione che abbraccia l’intero litorale e che siamo felici voglia far tappa, con una bellissima mostra di auto d’epoca proprio nel nostro Centro Storico – ha dichiarato l’Assessore Luciano Ridolfi – sarà una bella mattinata per Cerveteri, sperando che questa iniziativa possa richiamare un gran numero di persone per ammirare le meravigliose auto d’epoca e fermarsi una giornata all’interno della nostra città”.

