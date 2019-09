Il Faro on line – Tutto come voleva Niki. Nel giorno dell’ultimo saluto, il tre volte campione del mondo di Formula Uno ha indossato la sua tuta del cuore.

Per sempre con lui la Ferrari, sarà. E questa mattina a Vienna, centinaia di persone si sono ritrovate nella Cattedrale di Santo Stefano e sotto una pioggia battente. Persone e appassionati lo hanno salutato con affetto, prima dei suoi funerali privati di oggi pomeriggio. Per sempre lo terranno nel cuore, il mitico Lauda.

Il casco rosso della Ferrari appoggiato sulla sua bara e una foto. Lui sorridente, in quell’ambiente delle monoposto che ha caratterizzato la sua vita e lo ha alzato. In cima. Tra i più grandi del Circo Internazionale dei motori. Una Formula Uno oggi più povera senza di lui, ma ricca di un ricordo che non lascerà il sogno di vivere anche per lui, la passione innata del rombo in pista. E ricca di quelle innovazioni e tecnologie che lo stesso Lauda aveva contribuito ad accrescere.

Un pilota intelligente in pista. E non solo innamorato della monoposto. Non solo campione della Formula Uno quindi, Niki. Anche imprenditore di successo e presidente non esecutivo del Team Mercedes: “Era un super pilota, ha usato il suo cervello come pilota, a differenza di altri”. Ha raccontato un appassionato, come riporta leggo.it. E un altro ha aggiunto: “Era il signor 120 per cento”. Meticoloso, attento e sempre a mille. Ai box, come in ufficio. Una mentalità divulgata, come quel battito del cuore in pista che tutti hanno seguito e per cui hanno tifato per anni.

Anche i suoi amici allora nel pomeriggio, a Santo Stefano. Alain Prost leggerà la Bibbia durante. Gerhard Berger, l’ex pilota austriaco, insieme al presidente austriaco Alexander Van der Bellen faranno gli elogi funebri.