Ostia, ubriaco aggredisce la moglie e ferisce figlio di due mesi

Ostia – Ubriaco fradicio, appena rientrato in casa ha aggredito la moglie che, spintonata, ha sbattuto contro il lettino del figlioletto di due mesi. Il bimbo, caduto a terra, ha riportato un trauma cranico per fortuna senza gravi conseguenze.

E’ successo nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 maggio nel villaggio dell’Idroscalo. Un romeno di 25 anni, disoccupato con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è rientrato in casa alle 4,00 di notte. Secondo quanto denunciato dalla compagna, una romena di 34 anni, il congiunto in evidente stato di alterazione alcolica ha aggredito sia lei che un coinquilino egiziano intervenuto in sua difesa.

Nella colluttazione la donna è finita contro il lettino del figlio di quasi due mesi che è caduto a terra. Il bimbo ha riportato un lieve trauma cranico e, dopo accertamenti clinici e un adeguato periodo di osservazione presso il pronto soccorso del Grassi, è stato dimesso dall’ospedale con 2 giorni prognosi.

Il romeno è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti familiari. Su di lui non ci sono denunce precedenti da parte della moglie che, nella circostanza, non ha riportato lesioni.