Ostia, via del Mare nel caos: potature dei pini e strada bloccata

Ostia – Traffico bloccato per un intervento urgente dei vigili del fuoco nel tratto urbano della via del Mare. Grossi rami rischiano di staccarsi dai pini e le alberature vanno messe in sicurezza.

L’assenza di sufficienti indicazioni da parte della polizia locale e la mancanza di preavviso stanno creando grossi disagi nel tratto urbano della via del Mare. I vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle ore 10,00 nel rettilineo tra l’incrocio con via delle Gondole e via delle Canarie.

I bus di linea dell’Atac sono stati costretti a fermarsi nella lunga coda di automobili e i passeggeri sono scesi infuriati dai mezzi pubblici per coprire a piedi l’ultimo tratto di tragitto. “Non si vede un vigile urbano e nessuno che abbia avvertito gli autisti che qui non si poteva passare” urla un passeggero costretto a fare a piedi un lungo tratto nonostante una menomazione ad una gamba. In realtà la polizia locale è presente al primo incrocio semaforizzato ma forse sarebbe stato più opportuno deviare il traffico all’inizio del tratto urbano della via del Mare.

Già lunedì 27 maggio (qui l’articolo) il traffico è stato bloccato per il crollo di un grosso ramo nel tratto antistante il multiplex Cineland, sempre sulla corsia centrale della via del Mare.