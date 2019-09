Pomezia festeggia l’ambiente e premia le buone pratiche

Pomezia – Una giornata, venerdì 31 maggio, organizzata da Comune di Pomezia e Consorzio Formula Ambiente, per festeggiare l’ambiente e premiare le buone pratiche utili a preservare il nostro patrimonio ambientale: la premiazione del concorso “Differenziati con classe!”, il lancio del nuovo video “Pomezia è bella da mattino a sera” e l’esposizione, in Piazza Indipendenza, dei mezzi ecologici di Formula Ambiente che operano in città.

È arrivato al termine il concorso per le scuole “Differenziati con classe!” che ha coinvolto gli Istituti Comprensivi e secondari di secondo grado del territorio nel formulare un elaborato a tema ambientale. La giuria, composta da Anna De Simone per il Comune di Pomezia, Francesca Leo per la Formula Ambiente e Daniela Leone per Erica Coop assegnerà i premi venerdì 31 maggio alle 10 presso la Sala Consiliare.

Al termine della premiazione verrà proiettato il video “Pomezia è bella da mattino a sera”, realizzato da Formula Ambiente della durata di 3 minuti, che racconta la città di Pomezia attraverso gli occhi di una operatrice di Formula, dagli incontri del mattino, fino alle varie operazioni della giornata. Una carrellata di luoghi e situazioni tipici della città, per riscoprire quanto è bella Pomezia grazie, appunto, all’aiuto di tutti.