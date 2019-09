“Sabaudia: percorsi tra storia e memoria”, in arrivo la seconda conferenza

Sabaudia – Seconda conferenza del ciclo “Sabaudia: percorsi tra storia e memoria” promossa, in occasione dell’85° anniversario dell’inaugurazione della città, dal professor Clemente Ciammaruconi con la collaborazione del Comune di Sabaudia. Appuntamento il 31 maggio alle ore 17 presso il Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni”.

Dopo il convegno sull’era fascista, in questo prossimo evento l’attenzione converge sul “ruolo” della monarchia di Casa Savoia, cui la città è dedicata. La terza e ultima conferenza si terrà, stessa ora, il prossimo 14 giugno e verterà su “La città democratica”.

A partire dagli studi che negli anni ha pubblicato sull’argomento, in questo ciclo d’incontri Clemente Ciammaruconi intende avviare una riflessione sulla storia e sulla memoria, sempre in evoluzione, della «città nuova» di Sabaudia a ottantacinque anni dalla sua fondazione. L’obiettivo è di focalizzare l’attenzione sulle vicende che ne caratterizzarono la nascita e il primo sviluppo tra fascismo, guerra e dopoguerra democratico, in riferimento alle più aggiornate acquisizioni della ricerca storiografica, ma anche di evidenziare attraverso quali chiavi interpretative questi momenti nodali siano stati di volta in volta riletti nella memoria collettiva e nel discorso pubblico.

Come ha infatti sottolineato lo storico Pierre Nora, “la storia è la ricostruzione, sempre problematica e incompleta di ciò che non c’è più. La memoria è un fenomeno sempre attuale, un legame vissuto nell’eterno presente; la storia una rappresentazione del passato”.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.

