Terracina si prepara ad accogliere i mondiali di Beach Tennis

Terracina – Per una settimana tutti gli occhi del mondo sportivo del beach tennis saranno puntati su Terracina. Un grande motivo di orgoglio e grande attesa nella città che tra mare, eventi, storia, cultura e tanto divertimento si prepara alla competizione mondiale di beach tennis che vedrà impegnati dal 10 al 16 giugno i più forti atleti del mondo.

I primi numeri

Sono già 22 le nazioni che saranno rappresentate sui campi delle spiagge di Terracina per i mondiali di Beach Tennis: Germania, Italia, Giappone, Lettonia, Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Porto Rico, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, Venezuela.

Ancora aperte le iscrizioni e arrivano ancora numerose le prenotazioni per gli Itf Tennis World Championships che per la prima volta si giocheranno nella città pontina, ma gli organizzatori annunciano che si è vicini a confermare le stime dei numeri attesi per gli atleti e gli appassionati che soggiorneranno in città.

Tra standisti, atleti, accompagnatori, tecnici e appassionati si prevedono a Terracina numerosi turisti legati all’evento, molti dei quali soggiorneranno in città anche oltre la settimana delle gare.

Gli eventi

I tifosi e tutti gli appassionati, ma anche semplici curiosi, potranno seguire i Campionati Mondiali Itf Beach Tennis, presso i campi allestiti con tribune in diversi stabilimenti balneari sulla Spiaggia di Levante. Inoltre, in collaborazione con la Itf e la Federazione Italiana Tennis, il Comitato Organizzatore affiancherà agli eventi sportivi diversi eventi collaterali.

Terracina, infatti, con i suoi oltre 10 chilometri di spiaggia, ormai da anni si sta facendo conoscere a livello internazionale come una delle mete più prestigiose e ideali per la pratica sportiva in spiaggia e all’aria aperta.

La card

Un’intera città è mobilitata per l’organizzazione dell’evento: enti, associazioni, uffici comunali, stabilimenti balneari che ospiteranno i campi da gioco, ristoratori e albergatori con pacchetti e convenzioni dedicate che permetteranno il soggiorno a condizioni economiche vantaggiose.

E’ già in distribuzione la Terracina Welcome Card che consente di ottenere sconti nelle strutture convenzionate, di fare shopping in città scegliendo tra i tanti ristoranti, negozi di moda e di artigianato usufruendo sempre di una scontistica speciale. Terracina Welcome Card permetterà di avere servizi esclusivi come visite guidate, salta-fila e degustazioni.

(Il Faro online)