Top Volley Latina, Tubertini: “La stagione trascorsa porti insegnamento, bisogna alzare il livello agonistico”

Latina – Mentre continua la campagna di rafforzamento della Top Volley Latina il coach Lorenzo Tubertini analizza il momento del Club pontino. “Quello che cerco per il prossimo campionato è di livellare in maniera più stabile possibile il rendimento, che forse non toccherà i picchi dello scorso anno ma che resti più equilibrato nei vari reparti – chiarisce il coach – bisogna alzare il livello rispetto allo scorso anno perché questo campionato lo richiede”.

Ma vediamo come sta cambiando l’organico della compagine pontina, che si appresta a iniziare il suo campionato numero 48 della sua storia ininterrotta. “La stagione trascorsa deve portare insegnamento, la carta ci dice il livello di partenza di un organico potenzialmente ma poi la stagione deve essere vissuta perché il potenziale deve trovare la sua alchimia nel gruppo e manifestarsi – conclude il tecnico modenese – per fare questo ci deve essere il desiderio di essere migliori ogni giorno. Spero diventi una squadra aggressiva sulla fase break a partire dal servizio e concreta sul side-out contro tutti gli avversari”.

(Il Faro on line)