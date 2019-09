Anzio, al “Multisala cinema moderno” lo spettacolo dedicato a Fabrizio De Andre’

Anzio – Nell’ambito dell’importante rassegna di “AnzioEstateBlu2019″, allestita dall’amministrazione De Angelis, giovedì 30 maggio, alle ore 19.00, al “Multisala cinema moderno”, prosegue il progetto “Estate De Andrè”, promosso dalla Rinascimento onlus, con il patrocinio della fondazione “Fabrizio De Andrè onlus” e dei comuni di Anzio e Nettuno.

Anche tutte le scuole del territorio parteciperanno per rendere omaggio e ricordare il grande poeta della canzone italiana. Gli studenti del “Chris Cappell college”, insieme agli studenti degli istituti comprensivi Anzio V e Nettuno III, si esibiranno in uno spettacolo di “musica e parole”, con ingresso libero.

La guerra di Piero, Geordie, La canzone di Marinella, Il pescatore, Tre madri, Fiume Sand Creek, Volta la carta, sono solo alcune tra le canzoni che i giovani studenti hanno scelto per offrirci il loro “De Andrè”, in un intenso spettacolo di musica e parole; oltre cento ragazzi saliranno sul palco del cinema, in un coro unico con protagonisti, insieme, il liceo Chris Cappell college e i due istituti comprensivi di Anzio e Nettuno.

“Saranno cinquanta gli strumentisti – afferma Giovan Battista Lo Fazio, presidente di Rinascimento onlus – tra l’orchestra di fiati e l’ensemble di violoncelli del Chris Cappell college, che accompagneranno ed eseguiranno trascrizioni originali dei più noti brani di De André, ormai patrimonio della nostra memoria collettiva. A guidarci nel percorso, la narrazione e il racconto di una vita che si intreccia con le parole di Fabrizio De Andrè, con gli studenti, con i loro docenti”.

Il progetto proseguirà, durante la stagione estiva, con tutta una serie di eventi dedicati ad uno dei più importanti autori della musica italiana. Sabato 20 luglio, al teatro all’aperto di villa Adele, il galà di beneficienza con la partecipazione della corale polifonica città di Anzio e di diversi artisti, con la regia e le coreografie di Simona Crivellone. Alla serata, tra gli altri, parteciperanno il corpo di ballo dell’associazione “Danza fuoricentro” e “Micol Picchioni – Arpa rock”.

La rassegna dedicata a Fabrizio De Andrè, che farà tappa anche all’enoteca “Del gatto”, al teatro “Spazio vitale” di Nettuno ed allo stabilimento balneare “Rivazzurra”, si concluderà sabato 31 agosto, in piazza Garibaldi, con il concerto evento “All’ombra dell’ultimo sole”, con la partecipazione della cover Dimensione Pfm.

(Il Faro online)