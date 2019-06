Ardea, febbre virale a causa di una puntura di zanzara

Ardea – La “chikungunya“, per chi non la conosce è una malattia febbrile acuta virale, che si contrae tramite punta di insetto (zanzara) infetto.

Ad Ardea, la ASL ha registrato il primo caso di infezione su una persona residente in via merano. Il Comune è prontamente intervenuto con un’Ordinanza urgente per disinfestare le zone adiacenti l’abitazione dove si è manifestato il contagio.

Questa malattia virale comporta febbre e forti artralgie (dolore che colpisce un’articolazione e il tessuto a essa circostante) ed ha un periodo di incubazione di 3-12 giorni.

Si manifesta con una sintomatologia di tipo influenzale con febbre alta, vomito, cefalea, nausea, brividi e come suddetto dolori alle articolazioni, che possono condizionare se non addirittura, impedire movimenti alla persona contagiata da tale virus.