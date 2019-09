Cadette Regionali, le Fiamme Gialle Simoni vincono il titolo

Il Fiamme Gialle – Sono le Fiamme Gialle Simoni al femminile e la Studentesca Rieti al maschile a vincere il titolo regionale dei Campionati di Società cadetti che si assegnava nelle gare del Raul Guidobaldi di Rieti.

Dopo la due giorni di sfide sono loro a festeggiare nella finale under 16. E nella seconda prova regionale allievi la musica non cambia, ma a parti invertite: la classifica, infatti, vede rossoblu e club gialloverde in cima.

Il weekend del 18 e 19 maggio, fortemente condizionato dalla pioggia, ha visto le due compagini u16 ben comportarsi. Vittoria al femminile con 153 punti, con un grosso margine dalla seconda classificata, e la squadra maschile seconda con 136 punti a solo due lunghezze dalla prima.

Grandissima prestazione per Diego Giampaolo, che ferma i cronometri in 26.03.30 nei 5000m marcia, che è la nuova miglior prestazione regionale u16.

Contestualmente di sono svolti anche le seconde fasi del CDS allievi e allieve,e la classifica vede al comando nei maschi le Fiamme Gialle Simoni (13205 punti); seconda la Studentesca Milardi Rieti (13168). Nelle Allieve, dopo questa seconda prova, prime le atlete della Studentesca Milardi Rieti con 14387 punti, seconda Fiamme Gialle Simoni (14112) e terza ACSI Italia Atletica (12345). Da ricordare che dalla classifica della seconda prova è esclusa la gara di salto con l’asta non svolta per maltempo.