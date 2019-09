Cerveteri, la “Multiservizi Caerite” dal 5 giugno in diretta Facebook

Cerveteri – “Nei mesi di giugno e luglio la ‘Multiservizi Caerite’ (M.C.), nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale avviate dall’azienda, sarà presente sui social con una serie di dirette web con i cittadini, per illustrare l’attività svolta sul territorio e rispondere alle segnalazioni pervenute. Primo appuntamento mercoledì 5 giugno alle ore 18″. Cosi comunicano, in una nota, dall’ufficio stampa personale.

“Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale Facebook della M.C. (clicca qui) e consentiranno, attraverso l’indirizzo e-mail: domande@multiservizicaerite.it e via Whatsapp : 390699552659 , di interagire durante e prima della trasmissione, sottoponendo domande alle quali, compatibilmente con i tempi a disposizione, si daranno risposte puntuali.

‘Multiservizi Web’ è il nome scelto per questi incontri, che vedranno la presenza di giornalisti delle testate locali a condurre la trasmissione, la cui unica finalità è favorire la trasparenza e la circolazione delle corrette informazioni sul lavoro e sull’attività svolta dalla Multiservizi Caerite.

Le dirette si svolgeranno nella sede della Multiservizi e resteranno pubblicate sul canale Facebook dell’azienda.

Le dirette social di giugno e luglio rappresentano un progetto pilota che la Caerite vuole testare, in vista dei prossimi mesi durante i quali questi incontri si trasformeranno in un vero e proprio appuntamento fisso, come l’agenda del verde ed i report che costantemente vengono pubblicati e messi a disposizione di tutti i cittadini.

Informare la cittadinanza e rispondere ai quesiti che vengono sottoposti è il compito che la Multiservizi intende perseguire con la massima disponibilità e trasparenza; per garantire la massima efficienza al servizio pubblico. Invitiamo tutti i cittadini a seguire le prossime comunicazioni che riguarderanno le date delle dirette social con le modalità per interagire inviando domande e segnalazioni”.

(Il Faro online)