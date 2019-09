Elezioni Europee 2019: Fratelli d’Italia, terzo partito ad Ardea

Ardea – Il segretario di Fratelli d’Italia di Ardea, Fabrizio Cremonini, in un Comunicato Stampa esprime il suo gradimento per il risultato ottenuto nel Comune di Ardea.

“Fratelli d’Italia ad Ardea è il terzo partito della città – dichiara Cremonini – Ringrazio chi ci ha scelto e che ha permesso l’elezione, al Parlamento europeo, di Nicola Procaccini. Il nostro impegno sul territorio si è fatto sentire e abbiamo dato un segnale di come si possa ricostituire un centrodestra forte anche ad Ardea. E’ notevole il risultato che abbiamo ottenuto in termini di preferenze.”

“Questo è un elemento – prosegue Cremonini – che ci fa capire come i nostri elettori puntino alle persone. Credo come sia necessario oggi presentarci così, con un partito aperto ai contributi di tutti ma allo stesso tempo dove chi entra ci mette la faccia. Queste europee, seppur dall’affluenza molto bassa, ci offrono questa occasione di analisi che spero possa essere messa a valore comune dell’intero centrodestra ardeatino. Chi crede in un impegno attivo – conclude il segretario – penso possa confrontarsi con noi per il futuro della città”.

(IL Faro online)