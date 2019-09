Fiumicino – Brutto incidente oggi 30 maggio 2019 in viale delle Meduse a Fiumicino. Intorno alle 9.40 una donna che transitava in bicicletta su viale delle Meduse all’angolo con via Portunno è stata investita da un furgoncino per il trasporto disabili.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con l’ambulanza, la Polizia e i Vigili Urbani per i rilievi del caso. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

Restano da chiarire le cause dell’incidente; da una prima ricostruzione degli eventi sembrerebbe che lo scontro sia stato frontale: la ruota della bici è rimasta incastrata sotto il veicolo che nell’impatto ha perso la targa.

(Il Faro online)