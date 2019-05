Ladispoli, “donata” al Comune dai Sanminiatelli Odescalchi l’area confinante con il Bosco di Palo

Ladispoli – “Quando si trova intesa e collaborazione tra privati e pubblica amministrazione si raggiungono sempre risultati utili per la Città”. Queste le parole del sindaco Alessandro Grando a conclusione dell’accordo con con la famiglia Sanminiatelli Odescalchi che renderà disponibile alla Città tutta la vasta area confinante con il Parco di Palo, per destinarla all’organizzazione di eventi culturali, musicali, sportivi e di intrattenimento per tutta la durata del mandato amministrativo dell’attuale giunta.

“Voglio ringraziare sentitamente Andrea Sanminiatelli Odescalchi per questa gentile concessione – ha proseguito il sindaco Grando – L’Amministrazione, sotto la propria responsabilità, ne garantirà il buon uso, la cura e la manutenzione nell’arco di tutto il periodo di comodato e la doterà di sorveglianza e dei mezzi di sicurezza prescritti in occasione dell’organizzazione di eventi e spettacoli. Inoltre, nell’arco di tutto il periodo di comodato al Comune di Ladispoli spetterà la manutenzione ordinaria del terreno (sfalcio erba, manutenzione delle alberature, piccole riparazioni ecc.)”.

Questa opportunità nasce da una iniziativa del Consigliere Filippo Moretti, delegato alle aree protette del nostro Comune, che ha commentato: “Questo luogo, come noto, appartiene all’omonimo e ben più ampio ambito del SIC (sito di interesse comunitario) del Bosco di Palo e sarà utilizzato secondo criteri di attenta gestione, sotto il coordinamento del Comune e con la collaborazione delle associazioni di tutela ambientale, predisponendo i sistemi di prevenzione necessari e nel rispetto dello studio di incidenza ambientale già valutato dagli uffici regionali”.

(Il Faro online)