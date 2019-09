Turismo, dalla Regione Lazio oltre un milione di euro per manifestazioni culturali ed eventi sostenibili

Roma – Al via il bando “Lazio delle Meraviglie – Estate 2019” con cui la Regione sostiene i Comuni del Lazio con un finanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro, per la programmazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistiche e culturali.

Ciascun Comune potrà beneficiare di un contributo fino a un massimo di 7mila euro per progetti finalizzati alla promozione del territorio, al prolungamento del soggiorno dei visitatori nelle aree interne e alla sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale.

“Anche quest’anno la Regione intende dare un sostegno concreto a tutti i Comuni del Lazio per programmare iniziative e manifestazioni di promozione del proprio patrimonio di cultura, tradizione e tipicità – ha dichiarato l’assessora regionale al Turismo e alle Pari Opportunità Lorenza Bonaccorsi -. Con la pubblicazione del bando Lazio la Regione delle Meraviglie – Estate 2019 continua il nostro impegno per il rilancio concreto del turismo nei borghi del Lazio in cui si custodiscono tesori artistici e si tramandano antiche tradizioni culturali ed enogastronomiche. Daremo particolare attenzione ai progetti in grado di promuovere il territorio seguendo il principio della sostenibilità, con al centro dell’attenzione i temi della tutela ambientale, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’utilizzo di strumenti plastic free”.

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

(Il Faro online)