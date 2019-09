Un “Patto per la città”, l’amministrazione comunale di Sabaudia incontra gli albergatori

Latina – L’Amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti degli albergatori di Sabaudia per un confronto diretto sulle diverse questioni in essere sul territorio.

Nella fattispecie l’assessore alle Attività Produttive, Emanuela Palmisani, ha illustrato e invitato i presenti all’adesione del “Patto per la Città”, volto all’istituzione di un tavolo di concertazione tecnico inter-istituzionale finalizzato all’attuazione di azioni e programmi di sviluppo locale, condividendo, laddove necessario, la risoluzione delle eventuali problematiche legate al settore della ricettività turistica e non solo. L’assessore, inoltre, ha illustrato le intenzioni dell’Amministrazione circa la stagione estiva di prossima partenza.

Il nuovo incontro si terrà il prossimo 25 giugno alle ore 16.

(Il Faro on line)