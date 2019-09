Anzio, sulla Riviera di Ponente ritornano i “Giochi a Mare” per bambini ed adulti

Anzio – “Ringrazio la Lega Marinara Anzio che, per l’ultimo fine settimana di giugno, nell’ambito dell’importante programma per le celebrazioni per S. Antonio di Padova, tornerà ad organizzare i caratteristici – Giochi a Mare –, con il coinvolgimento di bambini ed adulti, di nuovo protagonisti del tradizionale appuntamento cittadino”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla tradizionale manifestazione anziate dei “Giochi a Mare” che, domenica 30 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, si terrà presso gli stabilimenti balneari “Oasi di Ponente” e “Turiddu”, sulla Riviera di Ponente, nelle vicinanze del Porto.

(Il Faro online)