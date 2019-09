Santa Marinella – Dopo la tappa inaugurale di sabato scorso a Sutri del lungo tour di Sport in Piazza, evento che rientra in “CONI & Regione, compagni di sport”, l’iniziativa nata da un protocollo d’intesa tra CONI Lazio e Regione Lazio e giunta al terzo anno di vita, sabato prossimo, 1 giugno, si svolgerà la seconda tappa a Santa Marinella, in provincia di Roma.

Il villaggio multisportivo sarà allestito sul Lungomare Guglielmo Marconi della nota cittadina balneare del litorale romano, e dalle 10 alle 18 i cittadini potranno praticare sport a titolo gratuito assistiti dagli istruttori delle Federazioni sportive di riferimento e delle associazioni sportive del territorio coinvolte nell’evento.

Le discipline sportive presenti saranno 15, per consentire a tutti di partecipare sia sperimentando quelle individuali che quelle di squadra. Nel dettaglio ci saranno gli sport acquatici quali il surf, sup e il kitesurf, discipline molto apprezzate dai giovanissimi, quelli di squadra (calcio, pallavolo, pallacanestro, football americano) e ancora pugilato, danza, canottaggio (simulatore), scherma, giochi tradizionali, ginnastica, atletica leggera e tennis.

Ai cittadini e ai turisti basterà presentarsi nel villaggio del Coni Lazio durante le 8 ore di attività e iniziare a fare sport, perché tutte le attrezzature saranno messe a disposizione dall’organizzazione.

