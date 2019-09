Il fatto

Fiumicino, sorpreso dai carabinieri a rubare da un’auto: arrestato

Il fatto in via Noccioli. In manette un 43enne processato presso il Tribunale di Civitavecchia

Più informazioni su Fiumicino









Fiumicino – I Carabinieri di Fiumicino, nella serata di ieri, giovedì 30 maggio 2019, intorno alle ore 20, hanno tratto in arresto un cittadino francese di 43 anni intento a rubare all’interno di una macchina parcheggiata in via Noccioli. L’uomo, colto in fallo dai militari, è stato immediatamente tratto in arresto e processato nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Civitavecchia, che lo ha condannato sottoponendolo a misura cautelare. (Il Faro online)