Anzio – “Complimenti dell’Anzio Pallavolo: alla squadra, alla società, all’allenatore Davide Garzi ed a tutta la guida tecnica, per la storica promozione in serie B e per questo ennesimo importante traguardo sportivo per la nostra Città”.

Lo ha affermato il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’impresa dell’Anzio Pallavolo che, sul campo neutro di Palafonte Eur, ha conquistato la serie B, superando nella finalissima il Monterotondo.

Foto 2 di 2



(Il Faro on line)