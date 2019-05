Memorial Nekoofar, la carica degli 800 in ricordo di Andrea

Ostia – Tutto pronto al PalaPellicone di Ostia per il 2° Memorial Andrea Nekoofar.

Dalla stretta collaborazione tra Fijlkam e Csen, domani 1 giugno e domenica 2 giugno, a Ostia andrà in scena la competizione nazionale nata in ricordo dell’azzurro venuto a mancare nel 2017 a seguito di un incidente stradale a soli 20 anni.

In gara più di 800 atleti di 153 società provenienti da tutta Italia suddivisi in 60 categorie che spaziano dagli Under 14 ai Master, passando anche per il para-karate.

Non solo agonismo, ma anche sociale grazie al progetto “Un sorriso per Andrea” nato per volere della madre Delia Piralli che dal 2018 aiuta tutti quei ragazzi che hanno un sogno sportivo: in palio, per i vincitori delle categorie estratte a sorte, ben 10 borse di studio dal valore di 500 € e 6 free pass per camp internazionali di alto livello, tra cui quello con il pluricampione del mondo e d’Europa Luigi Busà.

Atteso grande spettacolo sia prima della competizione, grazie a delle esibizioni dedicate al giovane karateka, che durante con la presenza di tantissimi campioni di livello internazionale. Entrambi i giorni, la cerimonia d’apertura sarà alle ore 09:00, mentre l’inizio gara alle 09:30.

(Il Faro on line)