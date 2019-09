A Montalto una nuova ambulanza per il primo soccorso ai cittadini

Montalto – La commissione socio sanitaria, unitasi ieri mattina presso il palazzo comunale, ha accolto favorevolmente la richiesta della Misericordia di Montalto di Castro ed approvato un contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza a favore della cittadinanza.

Il nuovo mezzo di soccorso andrà a sostituire uno dei due già in servizio alla Misericordia per il 118, in quanto ha raggiunto i cinque anni di immatricolazione. La nuova ambulanza entrerà in servizio entro il 1 gennaio 2020 dopo la visura delle pratiche, i controlli della Asl e le autorizzazioni regionali.

“Questo contributo e gli altri concessi anche alla Misericordia di Pescia, per l’acquisto di mezzi di soccorso e di servizio – dichiara il sindaco Sergio Caci – vogliono essere un segno di riconoscimento verso i volontari che ogni giorno si spendono in favore dei nostri concittadini e di rispetto verso coloro che potrebbero averne bisogno”.

(Il Faro online)