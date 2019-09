Venturini (Popolari per l’Italia): “La forza delle idee inizia a farsi strada. Un impegno che continua”

Roma – “Un movimento politico si fonda sulle idee e si basa sui numeri. Senza le prime, i secondi valgono lo spazio di un’esperienza, e non costruiscono futuro ma anche questi ultimi sono fondamentali . Le elezioni europee appena concluse hanno dimostrato che le idee dei Popolari per l’Italia sono concrete e convincenti, i numeri, anche se non soddisfacenti, hanno dimostrato che il movimento esiste e può, anzi deve, crescere”.

Lo afferma Antonfrancesco Venturini, vicepresidente dei Popolari per l’Italia e capolista nel collegio Italia Centro alle ultime elezioni europee.

“Aldo moro disse: ‘Dobbiamo essere per le cose che nascono, anche se hanno contorni incerti, e non per le cose che muoiono, anche se vistose e in apparenza utilissime’. In questo hanno creduto le 79.951 persone che hanno deciso di darci il voto.

Una lista che si è presentata per la prima volta in tutta Italia ha ottenuto lo 0,30 % su base nazionale, lo 0,48 al Sud. Il 3,9%. in Molise, il dato regionale più alto, per un soffio al di sotto della soglia di accesso. Nel Molise si votava in contemporanea per le amministrative: i Popolari per l’Italia sono risultati in molti comuni il primo partito, davanti alla Lega di Salvini e al movimento 5 Stelle.

A Campobasso i Popolari per l’Italia sono il primo partito del Centro Destra con il 15,1% a sostegno del candidato Sindaco Maria Domenica D’Alessandro 39,7% che andrà al ballottaggio contro il M5S Roberto Gravina 29,4%- È successo anche in alcuni comuni della Calabria.

Ciò dimostra la necessità vitale del radicamento territoriale, che siamo decisi a sviluppare, e che comunque il raggiungere risultati validi è possibile.

Gli 80.000 voti raccolti ad oggi sono arrivati non perché già radicati, ma solo per una “amicizia sociale”, come ha voluto definirla qualcuno durante la campagna elettorale. Un risultato dal valore politico da far crescere necessariamente.

Un grazie – afferma Venturini – va dunque dato innanzi tutto ai nostri coraggiosi candidati, impegnatisi in una impari battaglia nell’agone politico, poi ai circa 80.000 elettori che hanno scelto noi, ed, infine, 11.770 grazie vanno in particolare agli elettori della Circoscrizione Centro nella quale ho avuto l’onore di essere capolista.

Non c’è Provincia d’Italia dove non siamo stati votati, pochi ma dappertutto, e nel voto Estero abbiamo una percentuale migliore rispetto al voto nazionale. Certo, la mancanza di strutture territoriali ovviamente ha penalizzato il risultato nazionale, ma ci siamo e l’impegno per il nostro Paese continua.

Ripartiamo da qui, con rinnovato impegno, consci del fatto che dobbiamo combattere il relativismo culturale che pervade la società, riconquistare spazio per le radici cristiane dell’Europa, riportare la famiglia naturale e i suoi bisogni al centro dell’azione politica, le piccole e medie imprese terminale di opportunità reali di crescita.

L’iniziativa dei Popolari per l’Italia continua – conclude Venturini – con l’intento di maturare e proporsi alle prossime ed imminenti elezioni regionali”.