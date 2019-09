Acqua, a Ladispoli torna l’ordinanza anti-spreco: ecco tutte le novità

Ladispoli – Con l’arrivo di giugno, l’estate – almeno da calendario – si può dire alle porte. E come ogni anno torna a Ladispoli l’ordinanza anti-spreco. Sarà vietato, infatti, usare l’acqua potabile per l’irrigazione di campi, prati, lavaggio delle auto e di piazzali e per il riempimento di vasche e piscine durante l’arco della giornata.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Alessandro Grando, entra in vigore oggi e resterà valida fino al 30 settembre prossimo. L’obiettivo? Limitare “inutili sprechi che potrebbero comportare possibili disagi”.

Con l’arrivo delle vacanze estive, infatti, la popolazione nella città balneare si prepara a raddoppiare. Conseguenza della maggior presenza di utenti: un uso maggiore di acqua potabile che potrebbe determinare, insieme alla riduzione delle precipitazioni, “carenze di pressione e portata alle utenze idriche”.

Da qui la decisione, in via precauzionale, di limitare l’uso dell’acqua per scopi non strettamente legati all’uso domestico e alla sua potabilità. Dunque, per lavare l’auto, innaffiare prati e giardini, riempire piscine e vasche, i cittadini dovranno attenersi alle limitazioni d’orario imposte dall’Amministrazione comunale.

I rubinetti potranno, dunque, essere aperti, per queste attività, esclusivamente dalle 23 all’una del giorno successivo. In caso di violazione si potrà rischiare una multa da 25 a 500 euro.

(Il Faro online)